Ο Σιμεόνε… έστειλε για ύπνο τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Ο Σιμεόνε… έστειλε για ύπνο τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία προς τους οπαδούς της

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε με 1-2 από την Μπαρτσελόνα, χθες (14/04) το βράδυ, εξασφάλισε ωστόσο την παρουσία της στα ημιτελικά του φετινού Champions League, μετά το 0-2 μέσα στη Βαρκελώνη.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του ματς στο «Μετροπολιτάνο», ο Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε μια χειρονομία προς τους φίλους των Καταλανών που βρέθηκαν στη Μαδρίτη και κάθονταν στην κεντρική κερκίδα του γηπέδου.

Με την συγκεκριμένη κίνηση, ο Αργεντινός τεχνικός τους προέτρεπε να πάνε για ύπνο, από την στιγμή που η ομάδα τους είχε γνωρίσει τον αποκλεισμό από τους «ροχιμπλάνκος» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Φυσικά, αυτό δεν άρεσε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι «απάντησαν» με χειρονομίες και προσβολές προς το πρόσωπο του Σιμεόνε αλλά και τους παίκτες της Ατλέτικο, όταν εκείνοι μετέβαιναν προς τα αποδυτήρια.

