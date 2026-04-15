Ξεμπέρδεμα και... εκδίκηση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Έτσι αντιμετωπίζουν στην Ανόρθωση το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου

Όχι πως ανησυχεί ιδιαίτερα όντας στο +8 από τη θέση του υποβιβασμού, όμως στην Ανόρθωση όσο πιο σύντομα ησυχάσουν τόσο περισσότερο θα επικεντρωθούν σε άλλα θέματα.

Και στο ματς της Κυριακής με την Ομόνοια Αραδίππου, όπου θα είναι τυπικά γηπεδούχος, προσφέρεται για... ξεμπέρδεμα αλλά και εκδίκηση. Στην α΄ φάση του πρωταθλήματος η «Κυρία» δεν κατάφερε να κερδίσει τη συγκάτοικό της αφού έφερε 0-0 και ηττήθηκε με 1-0. Η επάνοδος στις νίκες είναι απαραίτητη για να μην δοθούν δικαιώματα και να μην μπει πίεση ξανά από το πουθενά.

Ο Μάουρο Καμορανέζι θα έχει ξανά διαθέσιμο τον Σένσι που επιστρέφει από τιμωρία, ενώ πολύ πιο έτοιμος θα είναι και ο Κις. Ο Ιταλοαργεντινός ελπίζει να δει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Εθνικό, όπου ήρθε η πρώτη ήττα με αυτόν στον πάγκο.

