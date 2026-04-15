ΦΩΤΟ: Η πρώτη συνάντηση της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

Στο οίκημα της Ένωσης Κοκκινοτριμιθάς εγκαινιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/4) η σειρά συναντήσεων της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο της ομάδας.

Η πρώτη συνάντηση περιελάμβανε ανοικτό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των φίλων της ομάδας για τις ενέργειες της διοίκησης και τα επόμενα βήματα.

Πέραν του προέδρου Χάρη Φωτίου και μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών ΑΠΟΕΛ.

Υπενθυμίζεται ότι οι επόμενες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί θα γίνουν στις 21 Απριλίου στη Λάρνακα (19:30, Shooters Bar - Game Lounge), στις 27/4 στα Λατσιά (19:00, Οίκημα Παρθενώνα Προσφύγων) και στις 28/4 στην Κακοπετριά (19:30, Οίκημα ΠΑΟΚ Κακοπετριάς) ενώ θα προγραμματιστούν νέες συναντήσεις μέσα στον Μάιο.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει ο ΑΠΟΕΛ, οι εν λόγω συναντήσεις έχουν ως στόχο την άμεση επικοινωνία με τη βάση των φιλάθλων της ομάδας έτσι ώστε να παρουσιαστούν διά ζώσης όλες οι πολιτικές, οι αποφάσεις και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από το διοικητικό συμβούλιο. «Θα είναι συναντήσεις ανοικτής συζήτησης, με σκοπό και ζητούμενο, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν από τον κόσμο της ομάδας προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ» ανέφεραν στη σχετική τους ανακοίνωση οι γαλαζοκίτρινοι.

