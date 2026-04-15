ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Η πρώτη συνάντηση της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο οίκημα της Ένωσης Κοκκινοτριμιθάς εγκαινιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/4) η σειρά συναντήσεων της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο της ομάδας.

Η πρώτη συνάντηση περιελάμβανε ανοικτό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των φίλων της ομάδας για τις ενέργειες της διοίκησης και τα επόμενα βήματα.

Πέραν του προέδρου Χάρη Φωτίου και μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών ΑΠΟΕΛ.

Υπενθυμίζεται ότι οι επόμενες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί θα γίνουν στις 21 Απριλίου στη Λάρνακα (19:30, Shooters Bar - Game Lounge), στις 27/4 στα Λατσιά (19:00, Οίκημα Παρθενώνα Προσφύγων) και στις 28/4 στην Κακοπετριά (19:30, Οίκημα ΠΑΟΚ Κακοπετριάς) ενώ θα προγραμματιστούν νέες συναντήσεις μέσα στον Μάιο.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει ο ΑΠΟΕΛ, οι εν λόγω συναντήσεις έχουν ως στόχο την άμεση επικοινωνία με τη βάση των φιλάθλων της ομάδας έτσι ώστε να παρουσιαστούν διά ζώσης όλες οι πολιτικές, οι αποφάσεις και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από το διοικητικό συμβούλιο. «Θα είναι συναντήσεις ανοικτής συζήτησης, με σκοπό και ζητούμενο, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν από τον κόσμο της ομάδας προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ» ανέφεραν στη σχετική τους ανακοίνωση οι γαλαζοκίτρινοι.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση στην Κοκκινοτριμιθιά:


Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

