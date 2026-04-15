Η υπόσχεση του Γιαμάλ: «Είμαστε η Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε»

Την υπόσχεση πως θα οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του Champions League έδωσε ο Λαμίν Γιαμάλ. Με ανάρτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο στα ημιτελικά, ο 18χρονος σούπερ σταρ παρουσιάστηκε βέβαιος πως είναι θέμα χρόνου να πάρουν οι «μπλαουγκράνα» το... έκτο.

«Δώσαμε τα πάντα αλλά δεν ήταν αρκετό. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος της διαδρομής: για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να σκαρφαλώσεις και ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο ούτε θα μας το κάνουν εύκολο. Αλλά το να τα παρατήσεις δεν είναι επιλογή.

Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αισιόδοξοι. Κάθε λάθος είναι ένα μάθημα και μην αμφιβάλλετε ότι θα διδαχθούμε από το καθένα.

Είμαστε η Μπάρτσα και θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε. Οι γονείς μου με δίδαξαν ότι ο λόγος ενός άντρα πάντα τηρείται. Και θα φέρουμε το Champions League στη Βαρκελώνη.

Mπαρτσελόνα για πάντα»

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εισφορά €2.660 μετά τη συνάντηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

ΑΕΚ

|

Category image

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη