Η υπόσχεση του Γιαμάλ: «Είμαστε η Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε»

Την υπόσχεση πως θα οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του Champions League έδωσε ο Λαμίν Γιαμάλ. Με ανάρτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο στα ημιτελικά, ο 18χρονος σούπερ σταρ παρουσιάστηκε βέβαιος πως είναι θέμα χρόνου να πάρουν οι «μπλαουγκράνα» το... έκτο.

«Δώσαμε τα πάντα αλλά δεν ήταν αρκετό. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος της διαδρομής: για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να σκαρφαλώσεις και ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο ούτε θα μας το κάνουν εύκολο. Αλλά το να τα παρατήσεις δεν είναι επιλογή.

Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αισιόδοξοι. Κάθε λάθος είναι ένα μάθημα και μην αμφιβάλλετε ότι θα διδαχθούμε από το καθένα.

Είμαστε η Μπάρτσα και θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε. Οι γονείς μου με δίδαξαν ότι ο λόγος ενός άντρα πάντα τηρείται. Και θα φέρουμε το Champions League στη Βαρκελώνη.

Mπαρτσελόνα για πάντα»

sport-fm.gr