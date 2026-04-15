Ρεκόρ καριέρας για τον Ράιαν Μαέ

Ξεπέρασε το προσωπικό του ρεκόρ και συνεχίζει

Ο Ράιαν Μαέ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις φετινές του εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, έφτασε τα 19 στο πρωτάθλημα και τα 21 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας νέο προσωπικό ρεκόρ.

Η φετινή του επίδοση ξεπερνά εκείνη της σεζόν 2021/22, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Φερεντσβάρος, δείχνοντας πρόοδο και εξέλιξη ως επιθετικός. Ο Μαέ δεν αποτελεί απλώς έναν αξιόπιστο σκόρερ, αλλά έναν παίκτη κλειδί που κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα παιχνίδια.

Με σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και τρομερό ένστικτο στο σκοράρισμα, ο Μαέ οδηγεί την Ομόνοια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη των απαιτήσεων. Αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, η φετινή σεζόν αναμένεται να μείνει αξέχαστη τόσο για τον ίδιο όσο και για τους οπαδούς της Ομόνοιας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

