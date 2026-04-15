«Ανανεώνει με ΠΑΟΚ για έναν χρόνο ο Οζντόεφ»

Κάτοικος Θεσσαλονίκης θα είναι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και τη νέα σεζόν, παραμένοντας στο ρόστερ του ΠΑΟΚ!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα «Sport24.ru», αναφέροντας ότι ο Ρώσος χαφ θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο, έχοντας μάλιστα ήδη επικοινωνήσει και με τον ιδιοκτήτη των «ασπρόμαυρων», Ιβάν Σαββίδη.

Ο Οζντόεφ διανύει την τρίτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ, κάνοντας φέτος και σεζόν… καριέρας, έχοντας πετύχει οκτώ τέρματα και δίνοντας πέντε ασίστ, μετά από 44 εμφανίσεις σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Κάπως έτσι, αλλά και δεδομένου ότι ο 33χρονος μέσος αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη του «δικέφαλου του Βορρά» επί των ημερών του Ραζβάν Λουτσέσκου, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε νέο συμβόλαιο, όπως επισημαίνει το ίδιο δημοσίευμα.

