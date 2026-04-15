Μια πρώιμη πρόβλεψη για τους πιθανούς αντιπάλους της Ομόνοιας στα πλέι οφ του Champions League

Με το μεγάλο διπλό της Ομόνοιας επί της ΑΕΚ να τη στέλνει στο +10 από τη δεύτερη θέση, η κατάκτηση του πρωταθλήματος, συνεπώς και η συμμετοχή της στο Champions League, είναι δεδομένη.

Ως εκ τούτου, η σημερινή ανάρτηση της σελίδας «Football Rankings» στο «Χ» με τις ομάδες που εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έρχεται... γάντι και θεωρείται άκρως επίκαιρη για το τριφύλλι.

Η εν λόγω σελίδα, αφότου προβλέπει τους πρωταθλητές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και χρησιμοποιώντας τη λογική ότι σε κάθε προκριματικό γύρο οι ισχυροί θα επικρατούν των ανίσχυρων, παρουσιάζει τις δέκα ομάδες που αναμένεται να φτάσουν στα πλέι οφ του Champions League και μεταξύ τους βρίσκεται και η Ομόνοια.

Με βάση τους 21.250 βαθμούς τους, οι πράσινοι θα είναι στους ανίσχυρους αυτής της φάσης και, ως εκ τούτου, θα έχουν πιθανούς αντιπάλους τις εξής ομάδες:

Σαχτάρ (Ουκρανία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Τα πιο πάνω είναι, προς το παρόν, απλές εκτιμήσεις και θα επιβεβαιωθούν ή διαψευστούν αναλόγως του ποιες ομάδες θα κατακτήσουν, εντέλει, τα πρωταθλήματα και κατά πόσο θα υπάρξουν εκπλήξεις στους προηγούμενους προκριματικούς γύρους.

Για παράδειγμα, εάν στην Αυστρία η Στουρμ Γκρατς (28.000 βαθμοί) χάσει το πρωτάθλημα από τη ΛΑΣΚ (20.000) που είναι στο -2, τότε η Ομόνοια θα έχει μεγαλύτερη βαθμολογία από την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Αντίστοιχα η Φερεντσβάρος μπορεί να χάσει τον τίτλο από την Γκιόρ (με την οποία ισοβαθμεί) που επίσης έχει χαμηλότερη βαθμολογία από την επικείμενη πρωταθλήτριά μας. Ως εκ τούτου, υπάρχει σενάριο να βρεθεί το τριφύλλι ακόμη και στους ισχυρούς (εάν βεβαίως κατορθώσει να φτάσει στα πλέι οφ), εάν σε κάποια πρωταθλήματα προκύψουν ανατροπές ή/και σημειωθούν εκπλήξεις στους προηγούμενους προκριματικούς γύρους. Στο παρόν στάδιο, εντούτοις, δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για το πόσο πιθανό είναι το εν λόγω ενδεχόμενο.

Η σχετική ανάρτηση: