Γκαμπριέλε Μπόβε: Το next big thing του ιταλικού ποδοσφαίρου

Για ακόμη μία χρονιά, το Elite Neon Cup που διοργανώθηκε στην Αθήνα, συγκέντρωσε τις καλύτερες ομάδες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύλλογοι από την ελίτ έδωσαν το παρών στο φετινό τουρνουά και ονόματα όπως η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, η Μπράγκα, η Ρόμα, η Σικάγο Φάιρ του Φρανκ Κλόπας και φυσικά οι «μεγάλοι» της χώρας μας όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Οι Πειραιώτες άγγιξαν το... νταμπλ στις ηλικίες Κ14 και Κ16, όμως η Ρόμα έκανε αυτό που δεν έκανε η Μπράγκα στον τελικό. Οι «τζιαλορόσι» άφησαν θετικές εντυπώσεις με την παρουσία τους στο τουρνουά όπως και η ομάδα της Σικάγο Φάιρ που τερμάτισε στην 3η θέση της διοργάνωσης στην Κ14.

Ωστόσο από την ιταλική ομάδα υπήρξε μία συγκεκριμένη μορφή που έκανε τη διαφορά και άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Πρόκειται για τον Γκαμπριέλε Μπόβε. Ένα παιδί που γεννήθηκε το 2012 (ναι, ήταν μόλις πέντε ετών όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Τότι) και στη Ρόμα τον θεωρούν ως ένα από τα next big thing του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το Gazzetta παρακολούθησε από κοντά τόσο τον ημιτελικό κόντρα στη Σικάγο Φάιρ όσο και τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, παρατήρησε από κοντά τον 14χρονο εξτρέμ και σας τον συστήνει με τη κλισέ φράση «Remeber the Name».

Ξεχώριζε από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του

Δεν είναι μία περίπτωση που χρειάζεται να δεις έναν ολόκληρο αγώνα για να τον ξεχωρίσεις από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Είναι «σαν τη μύγα μες το γάλα». Τα χαρακτηριστικά του σε κάνουν κατευθείαν να τον προσέξεις. Με τον αριθμό «18» στην πλάτη, ο Μπόβε εντυπωσίασε σχεδόν σε όλα παιχνίδια που έδωσε η Ρόμα, έχοντας απολογισμό συνολικά τεσσάρων γκολ.

Δεν ήταν όμως τα στατιστικά που τον ανέβασαν στα μάτια του κόσμου και τον έκαναν MVP του τουρνουά για την Κ14 διαδρομή. Ήταν ο τρόπος που έπαιρνε πάνω του τις αποφάσεις από τη μέση και μπροστά. Οι συμπαίκτες του τον έψαχναν συνεχώς και ήταν σπάνιες οι φορές που ο ίδιος πήρε την μπάλα και η κατάληξη ήταν να τη χάσει. Πολύ σπάνιες. Μετρημένες στα δάκτυλα και μιλάμε για τον ημιτελικό και τον τελικό με Σικάγο Φάιρ και Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα της επίθεσης και πίσω από τον φορ αλλά η βασική του θέση είναι έξω δεξιά καθώς ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι να συγκλίνει προς τα μέσα με το αριστερό και να γίνεται επικίνδυνος προς την αντίπαλη εστία ενώ η τεχνική κατάρτιση είναι σχεδόν άριστη, φέρνοντας πονοκέφαλο στους αντιπάλους του.

Ακόμα και κοντρόλ του προκαλούσαν επιφωνήματα θαυμασμού από τις εξέδρες, με τον ίδιο να παραμένει προσηλωμένος να κάνει όσα «πρέπει» παρά το νεαρό της ηλικίας του. Άλλα παιδιά θα ενθουσιαζόντουσαν που ο κόσμος τους απολαμβάνει και θα έκαναν το κάτι παραπάνω. Ο Μπόβε, όμως, παρέμεινε συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του.

Το δυνατό του «χαρτί» όμως ήταν αυτό που δυσκόλευε τους συνομήλικους του να ακολουθήσουν τον ρυθμό του. Ο 14χρονος εξτρέμ μπορεί έχοντας την μπάλα στα πόδια να αυξομειώνει την ταχύτητα του με εντυπωσιακό τρόπο. Έχει εκρηκτικό πρώτο πάτημα και μπορεί να κουβαλάει την μπάλα με συγκεκριμένο τέμπο, να σταματάει και μετά να συνεχίζει ξανά από εκεί που σταμάτησε σε ρυθμό.

«Ληστεία» της Ρόμα από τη Λάτσιο

Παρότι είναι μόλις 14 ετών, ο Μπόβε πρόλαβε να γίνει «μήλον της έριδος» για τις ομάδες της Ρώμης. Η καριέρα δεν ξεκίνησε από τη Ρόμα αλλά από τη Λάτσιο, στην οποία έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όταν οι «τζιαλορόσι», σχεδόν αθόρυβα, τον έκαναν δικό τους με συνοπτικές διαδικασίες για την ενίσχυση της Κ13 του συλλόγου.

Ενδεικτικό είναι ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση απασχόλησε αρκετά τα ιταλικά ΜΜΕ παρότι μιλάμε για μικρές ηλικίες καθώς ο ποδοσφαιριστής ήταν εκ των κορυφαίων της ηλικίας του και η Ρόμα πρόσθεσε ένα σημαντικό γρανάζι στο δυναμικό της με βλέψη στο μέλλον.

Ένας τραυματισμός μέσα στο 2025 τον άφησε ένα σημαντικό διάστημα εκτός δράσης, όμως η απουσία του ήταν ολοφάνερη και ο ίδιος επέστρεψε ακόμα καλύτερος από πριν, επαληθεύοντας ότι αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Ιταλίας.

Πολλά περιθώρια εξέλιξης αλλά ακόμα μεγαλύτερες οι φιλοδοξίες

Φυσικά, το γεγονός ότι ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά του ηλικία του δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που λέμε... έτοιμος. Μιλάμε για ένα παιδί 14 ετών που δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει αλλά δεν τίποτα δεν θα του χαριστεί αν ο ίδιος δεν το επαληθεύει συνεχώς εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ουκ ολίγα ταλέντα που την ίδια και περισσότερη ποιότητα χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου επειδή κάτι δεν πήγε καλά. Ο Μπόβε έχει πολλά να διορθώσει και να βελτιώσει στο παιχνίδι του όμως οι βάσεις είναι στιβαρές και ήδη γυαλίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

Κάποια από τα κομμάτια που χρίζουν βελτίωση είναι η τελική απόφαση μπροστά από την εστία. Ο 14χρονος εξτρέμ είναι θρασύς, δεν φοβάται να πάει στο ένας με έναν, δημιουργεί χώρους και μοιράζει μπάλες αλλά στο σουτ υπάρχει μία δυσκολία. Όχι τόσο στην εκτέλεση όσο στη σκέψη, καθώς δεν καταλαβαίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για σουτ ή όχι.

Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δουλέψει ο ίδιος όπως και το αμυντικό τρανζίσιον. Οι βοήθειες στο αντίστοιχο μπακ είναι σημαντικές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και ο Μπόβε πρέπει να έχει και επιστροφές εκτός από τις προωθήσεις προς την αντίπαλη περιοχή.

Ωστόσο, το βασικό στοιχείο που πρέπει να φτιάξει είναι το «αντίθετο» πόδι. Κάθε ενέργεια, κάθε πάσα, κάθε κοντρόλ ήταν με το αριστερό και ποτέ με το δεξί. Ήταν όλα ολόσωστα αλλά δεν υφίσταται ένας 14χρονος να μην χρησιμοποιεί έστω ελάχιστα το αντίθετο πόδι. Θα πρέπει να το δουλέψει ο νεαρός εξτρέμ προκειμένου να διευκολύνει το παιχνίδι και να γίνει πιο απρόβλεπτος προς τους αντιπάλους του.

Συνοψίζουμε ότι μιλάμε για ένα αγόρι 14 ετών, όμως το potential που έχει και το ταλέντο που ξεδίπλωσε στα ελληνικά γήπεδα για το Elite Neon Cup μας άφησε πολλές υποσχέσεις και η ταμπέλα «Remember the Name» υψώθηκε δίπλα του.

