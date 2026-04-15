ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον αέρα το μέλλον του Ρανιέρι στη Ρόμα - Ασφαλής ο Γκασπερίνι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον αέρα το μέλλον του Ρανιέρι στη Ρόμα - Ασφαλής ο Γκασπερίνι

Η Ρόμα πραγματοποιεί μια σεζόν με αρκετά ups & downs. Οι «τζαλορόσι» δεν έχουν την επιθυμητή σταθερότητα και όπως είναι λογικό υπάρχουν διάφορες σκέψεις ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Ιταλίας, υπήρξε μια πρόσφατη συνάντηση ανάμεσα σε Γκασπερίνι, Ρανιέρι και ανθρώπους του κλαμπ, όπου συζητήθηκαν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Από αυτή τη συνάντηση προέκυψε και πως ο Κλαούντιο Ρανιέρι βρίσκεται σε μεγαλύτερη πίεση από κάθε άλλον στο κλαμπ, καθώς αρκετές από τις επιλογές του σε ποδοσφαιριστές το κρίθηκαν ανεπαρκείς και δεν έχουν βοηθήσει.

Την ίδια ώρα, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και σε αυτό έπαιξαν ρόλο δύο επιλογές ποδοσφαιριστών που έκανε ο ίδιος με… μηδενικό κόστος. Πρωτίστως ο Ντόνιελ Μάλεν που έχει μεταμορφώσει επιθετικά τη Ρόμα και μετά ο Βραζιλιάνος μπακ, Γουέσλι.

Όλα αυτά μάλιστα συνηγορούν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ πως ο Γκασπερίνι θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές παικτών τη νέα χρονιά.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εισφορά €2.660 μετά τη συνάντηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

ΑΕΚ

|

Category image

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη