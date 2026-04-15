Στον αέρα το μέλλον του Ρανιέρι στη Ρόμα - Ασφαλής ο Γκασπερίνι

Η Ρόμα πραγματοποιεί μια σεζόν με αρκετά ups & downs. Οι «τζαλορόσι» δεν έχουν την επιθυμητή σταθερότητα και όπως είναι λογικό υπάρχουν διάφορες σκέψεις ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Ιταλίας, υπήρξε μια πρόσφατη συνάντηση ανάμεσα σε Γκασπερίνι, Ρανιέρι και ανθρώπους του κλαμπ, όπου συζητήθηκαν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Από αυτή τη συνάντηση προέκυψε και πως ο Κλαούντιο Ρανιέρι βρίσκεται σε μεγαλύτερη πίεση από κάθε άλλον στο κλαμπ, καθώς αρκετές από τις επιλογές του σε ποδοσφαιριστές το κρίθηκαν ανεπαρκείς και δεν έχουν βοηθήσει.

Την ίδια ώρα, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και σε αυτό έπαιξαν ρόλο δύο επιλογές ποδοσφαιριστών που έκανε ο ίδιος με… μηδενικό κόστος. Πρωτίστως ο Ντόνιελ Μάλεν που έχει μεταμορφώσει επιθετικά τη Ρόμα και μετά ο Βραζιλιάνος μπακ, Γουέσλι.

Όλα αυτά μάλιστα συνηγορούν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ πως ο Γκασπερίνι θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές παικτών τη νέα χρονιά.

sport-fm.gr