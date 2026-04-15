Ένα βήμα από το EURO η Εθνική Νεανίδων της Ελλάδας

Η Εθνική Νεανίδων της Ελλάδας συνέχισε τις σπουδαίες εμφανίσεις, επικρατώντας 1-0 της Ρουμανίας και πλέον παίζει… τελικό πρόκρισης.

Συνέχεια στις σπουδαίες εμφανίσεις της έδωσε η Εθνική Νεανίδων της Ελλάδας που επικράτησε 1-0 της Ρουμανίας, στο Sredzkie Centrum Sportu της Πολωνίας κάνοντας το «δυο στα δυο» στον 2ο προκριματικό όμιλο της League A για το WU19 EURO 2026.

Με έξι βαθμούς, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου, έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A και πλέον παίζει… τελικό πρόκρισης.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (18/04, 12:00), απέναντι στην οικοδέσποινα Πολωνία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ελλήνων θέλει νίκη ή ισοπαλία για να γράψει ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Γαλανόλευκη μπήκε καλύτερα στο ματς και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει. Την πρώτη καλή δημιούργησε η Ρουμανία στο 49', όταν η Ράντουτσιου μπήκε στην περιοχή βρέθηκε απέναντι από την Μανουκαράκη, η οποία μπλόκαρε σταθερά το τελείωμά της. Στο 67΄ Ελλάδα βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα όταν η Καλοκαιρινού βρήκε με βαθιά μπαλιά την Αργυρίου στην πλάτη της άμυνας και η διεθνής επιθετικός με εξαιρετικό κοντρόλ και λόμπα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μολντοβάν.

Ελλάδα (Γιώργος Παπακώστας): Μανουκαράκη, Αξιαρλή (46' Κατσικά), Καλοκαιρινού, Θεοδωράκη, Κώστα (35' Μελισσανίδη), Νάνου (88' Πράπα), Τσέλα (31' Κολέμπα), Μούγιου, Αργυρίου, Τζούρτζεβιτς (88' Πάστρα), Πλατανιά.

Ρουμανία (Κονσταντίν Ολάριου): Μπαλόγκ (59' Μολντοβάν), Μιχαέσκου (77' Τσίκος), Μπορτέα, Ολεσχέρ, Κόρσι, Μπόμποτς, Λιόντε, Όλα, Ντουμίτρου (69' Φούλοπ), Ράντουτσιου (69' Τζούλι), Νικουλέσκου.

