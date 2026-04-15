Το... πέτυχε στην τέταρτη επίσκεψη ο Απόλλωνας

Τέταρτη και… φαρμακερή για τον Απόλλωνα.

Η ομάδα της Λεμεσού βρέθηκε για τέταρτη φορά στο ΓΣΠ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και σ’ αυτή κατάφερε να «κλειδώσει» το τρίποντο. Στο χθεσινό (14/04) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ πήρε νίκη θρίλερ με 3-2 και επέστρεψε στις επιτυχίες με... ντόρο.

Στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας, ηττήθηκε από τους γαλαζοκίτρινους στην πρωτεύουσα, ενώ στη δεύτερη επίσκεψη έμεινε στο χορταστικό 2-2 με τον Ολυμπιακό. Στην τρίτη επίσκεψη, έφυγε και πάλι με τον βαθμό, καθώς ο Απόλλωνας εξήλθε ισόπαλος 1-1 με την Ομόνοια.