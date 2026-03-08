ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βάλτε του δύσκολα του Καμορανέζι!

Δημοσιευτηκε:

Ορθώνει ανάστημα σε όλους!

Πετάει η Ανόρθωση με τον Μάουρο Καμορανέζι!  

Η ομάδα της Αμμοχώστου πέτυχε σπουδαία νίκη επί του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (0-2), για την 25η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan και κράτησε το αήττητο σερί με τον 49χρονο προπονητή στον πάγκο της αφού στους πέντε αγώνες μετράει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες!

Το εντυπωσιακό επί ημερών του Καμορανέζι είναι ότι η Ανόρθωση όρθωσε ανάστημα σε τρεις ομάδες με υψηλούς στόχους, επικρατώντας του Άρη και του ΑΠΟΕΛ, ενώ εξήλθε ισόπαλη και στο «Στέλιος Κυριακίδης» με την Πάφος FC! Τα αποτελέσματα της Ανόρθωσης επί εποχής Καμορανέζι:

Άρης – Ανόρθωση 0-1

Ανόρθωση – Ε.Ν.Υ. 1-1

Πάφος FC – Ανόρθωση 0-0

Ανόρθωση – Ένωση 3-0

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση 0-2

Διαβαστε ακομη