Ο τραυματισμός του Λαΐφη και ο αντικαταστάτης που υπέπεσε σε δυο πέναλτι

Στο 12’ του αγώνα με την Ανόρθωση επηρεάστηκαν τα πλάνα του ΑΠΟΕΛ, με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Λαΐφη.

Ο Κύπριος αμυντικός σε επιθετική προσπάθεια (σ.σ. η κεφαλιά του κόπηκε προ της γραμμής), χτύπησε με τον Φουρτάδο και αποχώρησε με το φορείο κι έπειτα κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί στο νοσοκομείο, καθώς είχε κάταγμα στη μύτη.

Τη θέση του πήρε ο Ντέγκενεκ, ο οποίος έμελλε να είναι και ο μοιραίος για τους γαλαζοκιτρίνους, αφού ήταν ο πρωταγωνιστής στα δύο πέναλτι που δόθηκαν στην ομάδα της Αμμοχώστου και με τα οποία πήρε τη νίκη με 2-0.