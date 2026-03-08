Από τα επίσημα ο Πρόδρομος Πετρίδης είδε να κάνουν αυτό που έκανε τόσα χρόνια ο ίδιος!

Στα επίσημα του ΓΣΠ έπιασε ο φωτογραφικός φακός τον μέχρι πρότινος οπαδό του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομο Πετρίδη, στον αγώνα των γαλαζοκιτρίνων με την Ανόρθωση.

Μεταξύ άλλων είδε και τον πρώην συνεργάτη του στη διοίκηση, Νίκο Κουγιάλη, να κάνει τη … δική του γνωστή κίνηση.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ομάδας, στάθηκε έξω από τη φυσούνα χαιρετώντας έναν-έναν τους ποδοσφαιριστές να εισέρχονται στο γήπεδο.