Ποια κούραση; ΑΠΟΕΛ!

Οι πράσινοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην Ριέκα ωστόσο παρά τις πολλές ευκαιρίες που χάθηκαν, δεν κατάφεραν να σκοράρουν και να γλιτώσουν τουλάχιστον την ήττα.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι με τους Κροάτες ανήκε στο παρελθόν απ΄όταν κιόλας τελείωσε.

Άπαντες έστρεψαν την προσοχή τους στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και το πως θα επιστρέψει η ομάδα στις νίκες στο κατάλληλο η αλήθεια, σημείο.

Δεν υπάρχει θέμα κούρασης, μόνο πείσμα για την νίκη.