Χωρίς... συζήτηση το τρία στα τρία

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Χωρίς... συζήτηση το τρία στα τρία

Για να κρατηθεί στο κόλπο, είναι αναγκαία η αξιοποίηση της έδρας

H Πάφος FC επανήλθε στον δρόμο των επιτυχιών, με διπλό επί της ΑΕΛ. Και ήταν μία καλή ανάσα που της δίνει αυτοπεποίθηση. Τώρα το σκηνικό μεταφέρεται στην έδρα της, μιας και τα τρία από τα τέσσερα που απέμειναν για την ολοκλήρωση του β΄ γύρου είναι στο «Στέλιος Κυριακίδης». Αρχής γενομένης από τον αυριανό αγώνα με την Ανόρθωση (18:00). Στη συνέχεια θα πάει στη Λεμεσό για να παίξει με τον Άρη και θα υποδεχθεί την Ε.Ν. Ύψωνα για την 25η αγωνιστική. Στο φινάλε θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη από τον Ακρίτα.

Είναι επιβαλλόμενο το τρία στα τρία μέσα στο «σπιτικό» της, όπου ώς τώρα πανηγύρισε οκτώ νίκες και δέχθηκε τρεις ήττες, ενώ θα ήταν το ιδανικό για αυτή να φύγει με διπλό στο ματς με τον Άρη. Έτσι θα διατηρηθεί σε τροχιά διεκδίκησης ευρωπαϊκού εισιτηρίου και, εφόσον το ευνοήσουν οι συνθήκες, να μπει εκ νέου στο κόλπο για τον τίτλο.

Ο Άλμπερτ Θελάδες καταστρώνει το πλάνο του χωρίς τον Σούνιτς, που είναι τιμωρημένος, ενώ δύσκολα θα είναι σε θέση να παίξουν οι Γκολντάρ και Κορέια. Υπάρχει πάντως αισιοδοξία για τον Λουκάσεν.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΦΟΣ FC

