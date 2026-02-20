Ο Άρης… κάηκε ξανά και η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε «χρυσό» βαθμό στο 89΄!

Ο Άρης προηγήθηκε νωρίς στο β΄ μέρος (53΄) με τον Κακουλλή, κρατούσε τη νίκη, όμως και πάλι έπαιξε με τη φωτιά, με αποτέλεσμα η Ε.Ν. Ύψωνα να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο 89΄ (1-1) και να αποσπάσει βαθμό στο «Αμμόχωστος». Μάλιστα αυτό ήρθε από τα... πόδια του αφού ο Γκόλντσον στάθηκε άτυχος.

Ο Λιάσος Λουκά στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», έζησε σχεδόν το ίδιο έργο αφού και απέναντι στον Ακρίτα, η ομάδα του έχασε τη νίκη στο 90+8΄. Έτσι κινδυνεύει να πέσει στην 6η θέση ενώ ίσως δει τη διαφορά από τις ευρωπαϊκές θέσεις να μεγαλώνουν με το πέρας της αγωνιστικής.

Από την άλλη, η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε ξανά έναν «χρυσό» βαθμό στα τελικά στάδια, στην προσπάθεια για παραμονή. Έκανε το ίδιο και με την Ανόρθωση, ισοφαρίζοντας στο 90+8.

Όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, την αφήνει ικανοποιημένη. Είναι στους 22 βαθμούς και στο -1 από τη θέση... σωτηρίας.

Το LIVE του αγώνα

Μετά από εφτάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το ματς.

89΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Τραγικό λάθος από τον Λέλε, ο Τσερίσεφ μπήκε στη φάση, δεν βρήκε καλά την μπάλα ο Φοδέριγχαμ που κτύπησε στον Γκόλντσον και κατέληξε στα δίχτυα.

85΄ - Τρομερή φάση για την Ε.Ν. Ύψωνα, με τον Λίπσκι να βρίσκει τον Σανέ που ήταν πάνω στη γραμμή.

60΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα, το οποίο ακυρώνεται. Ο Μπα πήρε το... ριμπάουντ από το δυνατό βολέ του Ντε Ιριόντο που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Όμως μετά από παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε για χέρι του Τεϊσέιρα, που συμμετείχε στη φάση.

55΄ - Ο Αβραμένκο λέει όχι στον Μοντνόρ σε πλασέ και στη συνέχεια ο Σεμέδο βρίσκει το δοκάρι, με την μπάλα στη συνέχεια να πηγαίνει άουτ.

53΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ο Κακουλλής με ωραία κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαραλάμπους βάζει σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Τέλος α΄ ημιχρόνου

24΄ - Ο Αβραμένκο σταμάτησε το σουτ του Κακόριν λίγο έξω από την περιοχή.

Mέτριο το ματς, χωρίς τη μεγάλη φάση, με τους φιλοξενούμενους να έχουν ελαφριά υπεροχή.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Αβραμένκο, Β. Κυριάκου, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Σέζαρ, Πάνκοφ (73΄ Λίπσκι), Ντε Ιριόντο, Μπαχασά (73΄ Τσερίσεφ), Τεϊσέιρα (80΄ Κουμουρής), Καμούς, Μπα.

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Σανέ, Λέλε, Γκόλντσον, Κορέια, Μπουράν, Χαραλάμπους, Σεμέδο (65΄ Γκομίς), Μοντνόρ (82΄ , Κακουλλής, Κακόριν (65΄ Εφαγκέ).

ΣΚΟΡΕΡ: 89΄ αυτ. Γκόλντσον/ 53΄ Κακουλλής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 72΄ Χριστοδούλου / 38΄ Σανέ, 68΄ Λέλε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης