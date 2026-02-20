ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αυτονόητη νίκη της ΑΕΛ που την κρατά στο κόλπο και ο αδιόρθωτος Άρης

Η ΑΕΛ δεν την... πάτησε στο Παραλίμνι και με τη νίκη της με 2-0 επί της Ένωσης, κρατήθηκε στο... κόλπο για την είσοδό της στην εξάδα.

Πλέον... εύχεται η Ομόνοια να κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ και την προσεχή αγωνιστική να παίξει ρέστα. Ήταν μία νίκη αυτονόητη για το συγκρότημα του Μαρτίνς που σαφώς είχε λίγη δόση άγχους.

Στο άλλο παιχνίδι, ο Άρης ήταν και πάλι αδιόρθωτος. Δεν φρόντισε να «σκοτώσει» το ματς με την Ε.Ν. Ύψωνα και την πάτησε ξανά στα τελικά στάδια. Και με την εικόνα που βγάζει, θεωρείται απίθανό να προλάβει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση - ΑΕΛ 0-2

(35΄ Μασέκο, 90+5΄ Παρούτης

Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης 1-1

(89΄ αυτ. Γκόλντσον / 53΄ Κακουλλής)

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

17:00 Απόλλων - Εθνικός Άχνας

18:00 Ολυμπιακός - Ακρίτας

18:00 Πάφος FC - Ανόρθωση

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αραδίππου

17:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

18:00 Ανόρθωση – Ένωση

Κυριακή 1η Μαρτίου 2026

16:00 Ακρίτας – Ε.Ν. Ύψωνα

17:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:00 Άρης – Πάφος FC

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

19:00 Ομόνοια - Απόλλων