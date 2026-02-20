LIVE: Ένωση - ΑΕΛ 0-1

To διπλό που θα την κρατήσει στο κόλπο για διεκδίκηση θέσης στην εξάδα θα επιζητήσει η ΑΕΛ στην εξόρμησή της στο «Τάσος Μάρκου» (19:00) για να παίξει με την Ένωση. Είναι στο -6 από την 6η θέση στην οποία βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ και τον οποίο θα αντιμετωπίσει στην 24η αγωνιστική.

Οι γαλαζοκίτρινοι που προέρχονται από δύο σερί ήττες, δεν θέλουν με τίποτα να πέσουν θύμα έκπληξης απέναντι στην ουραγό ομάδα του πρωταθλήματος που έχει ως κίνητρο την πρώτη νίκη στο μαραθώνιο.

Το LIVE του αγώνα

Tέλος α' μέρους

35' - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ με τον Μασέκο οποίος ευστόχησε με ψηλοκρεμαστό σουτ από το ύψος του πέναλτι.

32' - Ο Σινγκ μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, έκανε το πλασέ όμως η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική των διχτύων.

13' - Ο Νταέλ βρέθηκε απέναντι από τον Αντερέγκεν και εντελώς μόνος έστειλε τη μπάλα εκτός εστίας, ενώ ο κίπερ της Ένωσης έδιωξε σωτήρια.

9' - Στο 5ο λεπτό ο Μουσελιάνι έπιασε δυνατό σουτ από μακρινό απόσταση, μόλις έξω η μπάλα.

ΕΝΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Ιωάννου, Τζέιμς, Μουσελιάνι, Σιμονόφσκι, Κατσιάρης, Ιμέρι, Σέσκο, Κοζάρ, ‘Ελλα, Χαραλάμπους

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Μπόγκνταν, Ιμανισίμουε, Ζντραφκόσκι, Γκλάβσιτς, Μασέκο, Σινγκ, Νατέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 35' Μασέκο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 12' Κατσιάρης, 21' Χαραλάμπους /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαίδης Χρίστος