Σαν πρόεδρος που... «δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα»

Το διαπιστώνει και ο ίδιος ο Πρόδρομος Πετρίδης, ότι η πρώτη του τοποθέτηση, μετά την απόφαση για αποχώρηση, ότι «θα αποτελέσει αφορμή για νέους σχολιασμούς και επιθέσεις».

Μία τοποθέτηση που μέσα τις υπάρχουν θέσεις που αναπόφευκτα θα κερδίσουν τον σχολιασμό από διάφορους.

Ανάμεσα στις… ατάκες που έριξε ο Πρόδρομος Πετρίδης ήταν και για την… καρέκλα. «Ένας πρόεδρος δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα, αλλά από το αν προστατεύει την ομάδα όταν διακυβεύεται η σταθερότητά της».

