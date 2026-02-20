ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν πρόεδρος που... «δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαν πρόεδρος που... «δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα»

Το διαπιστώνει και ο ίδιος ο Πρόδρομος Πετρίδης, ότι η πρώτη του τοποθέτηση, μετά την απόφαση για αποχώρηση, ότι «θα αποτελέσει αφορμή για νέους σχολιασμούς και επιθέσεις».

Μία τοποθέτηση που μέσα τις υπάρχουν θέσεις που αναπόφευκτα θα κερδίσουν τον σχολιασμό από διάφορους.

Ανάμεσα στις… ατάκες που έριξε ο Πρόδρομος Πετρίδης ήταν και για την… καρέκλα. «Ένας πρόεδρος δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα, αλλά από το αν προστατεύει την ομάδα όταν διακυβεύεται η σταθερότητά της».

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την τοποθέτησή του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νεϊμάρ: «Ισως αποσυρθώ από τα γήπεδα τον Δεκέμβριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το βάρος στην πλάτη τους

ΑΕΚ

|

Category image

Η επιστροφή του Μαρίνου Μήτρου

Κύπρος

|

Category image

Συγνώμη, πόσο δύσκολη λέξη…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απόλλων: «Σε αυτή τη μάχη, είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διπλό, αλλιώς… αντίο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μόνο με πετυχημένη απόδραση θα μπορεί να ελπίζει...

ΑΕΛ

|

Category image

Γιορτάζει 90 χρόνια ζωής η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρχή στη 23η αγωνιστική... που φέρνει σούπερ ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπαίνει άμεσα σε ρόλο κριτή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σαν πρόεδρος που... «δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στις 26 Φεβρουαρίου η πρώτη εμφάνιση Κούμα στο Δικαστήριο για την υπόθεση ασυμβίβαστου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τοποθέτηση Πρόδρομου Πετρίδη: «Η απόρριψη και το κλίμα που δημιουργήθηκε, δεν μου άφησαν άλλα περιθώρια»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε ΕΝΥ-Άρης & ΕΝΠ-ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη