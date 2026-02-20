ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Μπορώ να πω ότι ίσως αδικώ κάποιους, αλλά…»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνς: «Μπορώ να πω ότι ίσως αδικώ κάποιους, αλλά…»

Οι τοποθετήσεις του Πορτογάλου μετά το παιχνίδι στο Παραλίμνι

Μοίρασε συγχαρητήρια ο Ούγκο Μαρτίνς μετά τη νίκη της ΑΕΛ επί της Ένωσης. Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων έδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του αλλά και στους σκόρερ, ενώ αναγνώρισε και την προσπάθεια των «βυσσινί».

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Έπαιξαν με τον τρόπο που θέλαμε. Ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, πιέσαμε. Πήραμε το πιο σημαντικό που ήταν το τρίποντο. Σκοράραμε δύο εκπληκτικά γκολ που αποδεικνύουν τη ποιότητα της ομάδας. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και που πιστεύει στην προσπάθεια της ομάδας. Δεν είναι εύκολη η σεζόν όμως θα παλέψουμε. Συγχαρητήρια στην Ένωση, πάλεψε και έπαιξε σοβαρά. Καλή συνέχεια.

Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι τους παίκτες μου, είναι ο τρόπος διαχείρισης του ρόστερ. Μπορώ να πω ότι ίσως αδικών κάποιους όμως θα δοθούν κάποιες ευκαιρίες και στους υπόλοιπους».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη θρίλερ για την Ομόνοια, πήρε το παιχνίδι ο Απόλλωνας και… πλησιάζει

Φούτσαλ

|

Category image

Το MLS επιστρέφει με τον σταρ Μέσι κι ελπίζει να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ιδιαίτερη συνάντηση με άρωμα Ρωσίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αυτονόητη νίκη της ΑΕΛ που την κρατά στο κόλπο και ο αδιόρθωτος Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε στην τετράδα με διπλό στο Παραλίμνι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Κεραυνός κέρδισε στον Στρόβολο τον Διγενή και προκρίθηκε στα ημιτελικά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε ο Κακουλλής: «Είναι απαράδεκτες οι εμφανίσεις μας»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλο το... ζουμί στην επανάληψη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λουκά: «Αν κλαίμε δεν θα κερδίσουμε κάτι, έχουμε πρόβλημα, το γνωρίζουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι «ζωγραφιές» της ΑΕΛ και όχι μόνο από τη νίκη επί της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Μπορώ να πω ότι ίσως αδικώ κάποιους, αλλά…»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης… κάηκε ξανά και η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε «χρυσό» βαθμό στο 89΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αγχωτική απόδραση για την ΑΕΛ και μια… ανάσα από τον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς... συζήτηση το τρία στα τρία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Λεκλέρ ταχύτερος στην τελευταία ημέρα δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη