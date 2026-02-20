Μαρτίνς: «Μπορώ να πω ότι ίσως αδικώ κάποιους, αλλά…»

Μοίρασε συγχαρητήρια ο Ούγκο Μαρτίνς μετά τη νίκη της ΑΕΛ επί της Ένωσης. Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων έδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του αλλά και στους σκόρερ, ενώ αναγνώρισε και την προσπάθεια των «βυσσινί».

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Έπαιξαν με τον τρόπο που θέλαμε. Ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, πιέσαμε. Πήραμε το πιο σημαντικό που ήταν το τρίποντο. Σκοράραμε δύο εκπληκτικά γκολ που αποδεικνύουν τη ποιότητα της ομάδας. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και που πιστεύει στην προσπάθεια της ομάδας. Δεν είναι εύκολη η σεζόν όμως θα παλέψουμε. Συγχαρητήρια στην Ένωση, πάλεψε και έπαιξε σοβαρά. Καλή συνέχεια.

Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι τους παίκτες μου, είναι ο τρόπος διαχείρισης του ρόστερ. Μπορώ να πω ότι ίσως αδικών κάποιους όμως θα δοθούν κάποιες ευκαιρίες και στους υπόλοιπους».