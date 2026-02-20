Το MLS επιστρέφει με τον σταρ Μέσι κι ελπίζει να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα του Μουντιάλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας αριθμός ρεκόρ παικτών του MLS αναμένεται να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το βορειοαμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (MLS) επανεκκινεί το Σάββατο με τον Λιονέλ Μέσι να πρωταγωνιστεί σε έναν επίσημο αγώνα, λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο το MLS ελπίζει να εκμεταλλευτεί.  Η Ίντερ Μαϊάμι θα παίξει εναντίον της Λος Άντζελες των Ούγκο Γιορίς και Σον Χέουνγκ-μιν, στο μαγευτικό καλιφορνέζικο σκηνικό του Memorial Coliseum, του σταδίου των 77.000 θέσεων που θα φιλοξενήσει τους τρίτους Ολυμπιακούς Αγώνες του σε δύο χρόνια.

Η σεζόν του MLS του 2026 θα χωριστεί σε δύο μέρη για να δημιουργηθεί χώρος για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, που έχει προγραμματιστεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Ο επίτροπος της λίγκας, Ντον Γκάρμπερ, βλέπει το 2026 ως «μια μεγάλη χρονιά» για το πρωτάθλημά του, το οποίο ελπίζει να αξιοποιήσει την προβολή που προσφέρει η διεθνής διοργάνωση με κύρος.

Το MLS θα κάνει ένα διάλειμμα επτά εβδομάδων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Πέντε στάδια έχουν επιταχθεί από τη FIFA, ενώ άλλοι χώροι, καθώς κι εγκαταστάσεις συλλόγων, θα χρησιμεύσουν ως προπονητικά στρατόπεδα για τις Εθνικές ομάδες που συμμετέχουν. Ένας αριθμός ρεκόρ παικτών του MLS αναμένεται να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένου του Νοτιοκορεάτη σταρ του LAFC, Σον Χέουνγκ-μιν, και, ενδεχομένως, του Λιονέλ Μέσι. Στα 38 του, ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος κέρδισε το τρόπαιο στο Κατάρ το 2022, παραμένει ασαφής σχετικά με μια πιθανή έκτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι θριάμβευσε στο MLS πέρυσι, οδηγώντας το Μαϊάμι στον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος, ενώ ήταν επίσης ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά και ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP). Το MLS ελπίζει να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του Παγκοσμίου Κυπέλλου σχεδιάζοντας την επανέναρξή του μεταξύ των ημιτελικών και του τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν διοργανώσει ένα All-Star Game.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα επιταχύνει την ανάπτυξη του αθλήματός μας στη Βόρεια Αμερική όπως ποτέ άλλοτε. Το MLS επωφελείται από μια μοναδική θέση στην καρδιά της διοργάνωσης», λέει ο Γκάρμπερ, ο οποίος το βλέπει ως «μια εξαιρετική ευκαιρία».

Άλλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου έχουν πρόσφατα ενταχθεί στο MLS: ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Χάμες Ροντρίγκες, υπέγραψε με τη Μινεσότα για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής πριν ηγηθεί της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μεξικανός διεθνής επιθετικός αργεντίνικης καταγωγής, Χερμάν Μπερτράμε, εντάχθηκε στο Μαϊάμι και ο Γερμανός Τίμο Βέρνερ υπέγραψε με τη Σαν Χοσέ (Καλιφόρνια), λίγους μήνες αφότου ο συμπατριώτης του Τόμας Μίλερ έφτασε στο Βανκούβερ, που ηττήθηκε στον τελικό τον Δεκέμβριο από το Μαϊάμι.

Το MLS πλησιάζει επίσης σε μια σημαντική οργανωτική αλλαγή: το καλοκαίρι του 2027, θα υιοθετήσει το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το οποίο θα διαρκεί από το καλοκαίρι έως την άνοιξη, μετά από μια μίνι σεζόν (14 αγώνες ακολουθούμενους από τα πλέι οφ) που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2027.

Το πρωτάθλημα θα είναι επιτέλους σε θέση να επωφεληθεί από τα ίδια μεταγραφικά παράθυρα όπως στην Ευρώπη και ελπίζει να προσλάβει περισσότερους κορυφαίους παίκτες. Αυτό θα αποφύγει επίσης τις συγκρούσεις με μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, ωστόσο, το MLS θα βρεθεί σε ακόμη πιο άμεσο ανταγωνισμό με τους γίγαντες του αμερικανικού αθλητισμού: το NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο), το NBA (μπάσκετ) και το NHL (χόκεϊ).

