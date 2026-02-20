Έρευνα της Μπενφίκα για ρατσιστική συμπεριφορά δύο οπαδών της προς τον Βινίσιους

Η Μπενφίκα ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση δύο οπαδών, οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να προβαίνουν σε ρατσιστικές χειρονομίες κατά του Βινίσιους, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ για τα πλέι-οφ του Champions League. «Αν είναι μέλη του συλλόγου, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην αποβολή τους» δήλωσε στο Γαλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος του πορτογαλικού συλλόγου, κληθείς να σχολιάσει σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου.

Το επίμαχο βίντεο κυκλοφόρησε ευρέως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και, μεταξύ άλλων, αναδημοσιεύτηκε από τον παλαίμαχο Άγγλο διεθνή, Ρίο Φέρντιναντ.

Το επεισοδιακό ματς της περασμένης Τρίτης (17/2) στο «Ντα Λουζ» διακόπηκε για περίπου έντεκα λεπτά, μετά το γκολ που πέτυχε ο Βινίσιους και έκρινε την αναμέτρηση (1-0), καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ κατήγγειλε στον διαιτητή ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον Αργεντινό εξτρέμ της Μπενφίνα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι. Η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής της πορτογαλικής ομάδας αρνείται τις κατηγορίες.