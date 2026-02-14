ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

(Αυτο)γκολ από το πουθενά αλλά... άκυρο

(Αυτο)γκολ από το πουθενά αλλά... άκυρο

Mετά από ένα κακό ημίχρονο στο οποίο δεν έφτιαξε ούτε μία αξιόλογη φάση ο Άρης... παραλίγο να πάρει το προβάδισμα στο φινάλε του.

Αφότου στο 45+2' είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Κακουλλή, στο επόμενο λεπτό ο Ζήνωνος σκόραρε αυτογκόλ, στην προσπάθειά του να διώξει τη σέντρα του Μοντνόρ προς τον Κύπριο επιθετικό.

Ωστόσο, μετά από εξέταση της φάσης από το VAR ο διαιτητής Χατζηγεωργίου κλήθηκε στο on-field review και εντέλει ακύρωσε το γκολ, για χέρι του Μοντνόρ στο ξεκίνημα της φάσης, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν έτσι στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΡΗΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

