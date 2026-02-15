Το πλήρωσε αυτό η Πάφος

Ο Καρσέδο έκανε φοβερά πράγματα στον πάγκο της Πάφου. Η φυγή του, μεσούσης της σεζόν, επηρέασε την ομάδα. Προφανώς αυτό αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την εικόνα και τα κακά αποτελέσματα τα οποία κράτησαν μακριά την ομάδα από τη διεκδίκηση του τίτλου.

Ένας άλλος λόγος ωστόσο έχει να κάνει με τη διαχείριση που έκανε με τους ποδοσφαιριστές. Βλέπετε, ο Καρσέδο προτιμούσε να χρησιμοποιεί συνεχώς τους ίδιους παίκτες σε Κύπρο και Ευρώπη. Αυτούς που παρέμειναν στην ομάδα από πέρυσι.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να βγάζει κούραση σε πολλά από τα ματς που ακολούθησαν του ευρωπαϊκού ταξιδιού. Έτσι χάθηκαν πολλοί βαθμοί.

Ένα τρανταχτό παράδειγμα της κούρασης που έβγαλε η ομάδα με Θελάδες, είναι ο Βλαντ Ντράγκομιρ! Ο Ρουμάνος παίζει ασταμάτητα από τον περασμένο Ιούλιο με τον Θελάδες να είναι αυτός που του έδωσε λίγες ανάσες.

ΨΑΛ