Πρώτη επαφή του Παναθηναϊκού με τη Ναντ για την αγορά του Λαφόν

Ο Αλμπάν Λαφόν συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του απ’ το Μαρόκο και τη συμμετοχή του με την Ακτή Ελεφαντοστού στα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στο «τριφύλλι» έχουν ήδη αρχίσει να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και να προετοιμάζουν το έδαφος για μία πιθανή παραμονή του στην ομάδα και μετά το καλοκαίρι.

Ο διεθνής Ιβοριανός γκολκίπερ αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2025 με δανεισμό απ’ τη Ναντ, χωρίς να υπάρχει, εντούτοις, οψιόν αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε να καλύψει το συμβόλαιό του, ενώ συμφωνήθηκε να δοθεί μία άτυπη προτεραιότητα στους «πράσινους» (σε σχέση με άλλα κλαμπ), εφόσον αποφασίσουν να κινηθούν για την απόκτησή του έπειτα από ένα χρόνο.

Στον Παναθηναϊκό έχουν ως βασικό στόχο να εξαντλήσουν το επόμενο καλοκαίρι τις πιθανότητες επιστροφής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ωστόσο, θέλουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίδυμο κάτω απ’ τα γκολπόστ της ομάδας και το θέμα του Λαφόν έρχεται πλέον ένα... βήμα πιο μπροστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από τη Γαλλία, ο Παναθηναϊκός είχε προ ημερών μία πρώτη επαφή με τη Ναντ, θέλοντας να δει τα δεδομένα πολύ πιο αναλυτικά και να προετοιμάσει το έδαφος για μία μόνιμη μετακίνηση του Λαφόν στο «τριφύλλι» το προσεχές καλοκαίρι. Και αυτή η πρώτη συζήτηση «έδειξε» πως υπάρχει πεδίο για μία πιθανή συμφωνία έναντι ενός λογικού ποσού.

Η Ναντ άλλωστε, δεν υπολογίζει τον Λαφόν (αν κι έχει μαζί του συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027), κάτι που γνωρίζει κι ο παίκτης εδώ και καιρό και είναι ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική της παραμονής του στον Παναθηναϊκό και μετά το καλοκαίρι.

 

