Δεν άφησε τον Σεμέδο ο Μαέ να τον ξεπεράσει στον πίνακα των σκόρερ για περισσότερα από λίγα λεπτά.

Ο άσος από το Πράσινο Ακρωτήρι που χάρη στο χατ-τρικ κόντρα στην Πάφο... ισοφάρισε τον Βελγο-μαροκινό στα 14 γκολ στο πρωτάθλημα, με το γκολ του κόντρα στην Ένωση πήρε «κεφάλι», όμως αυτό ίσχυσε για λίγο.

Ο Μαέ βρήκε λίγο αργότερα κι αυτός δίχτυα, με τους δύο ποδοσφαιριστές να «ισοβαθμούν» ξανά στην κορυφή του πίνακα, αυτή τη φορά στα 15 γκολ. Mε τον τρίτο της λίστας να είναι στα εννέα γκολ (Αντερέγκεν), εκτιμάται πως η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ θα εξελιχθεί σε θρίλερ μεταξύ των δύο συμπαικτών.