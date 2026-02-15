ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι επτά νέοι «εκατομμυριούχοι» του Ιανουαρίου!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Οι επτά νέοι «εκατομμυριούχοι» του Ιανουαρίου!

Ανακατατάξεις στη λίστα του transfermarkt και αλλαγή στην κορυφή

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη λίστα των ποδοσφαιριστών του κυπριακού πρωταθλήματος με εκτιμώμενη αξία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Transfermarkt.

Για πρώτη φορά φέτος ο Όγκνιεν Μίμοβιτς της Πάφου χάνει την πρωτιά, με τη θέση του να καταλαμβάνει ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Πίτερ Ολαγίνκα, με εκτιμώμενη αξία 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί ο Σέρβος δεξιός αμυντικός της Πάφου με 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στη λίστα των 38 ποδοσφαιριστών περιλαμβάνονται, εκτός από τον Ολαγίνκα,  ακόμη έξι παίκτες που εντάχθηκαν στις ομάδες τους κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Πρόκειται για τους Ντάνιελ Μαντσίνι, Ντάνι Σίλβα, Λελέ, Γρηγόρη Κάστανο, Γιαχάβ Γκουρφίνκελ και Ρόμπερτ Μουντραζίγια.

Η Πάφος FC συνεχίζει να προηγείται στη σχετική λίστα με τους ποδοσφαιριστές με αξία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα αριθμεί 13 ποδοσφαιριστές, ενώ ακολουθούν ο ΑΠΟΕΛ με επτά, η ΑΕΚ και η Ομόνοια με πέντε έκαστη, ο Άρης με τέσσερις, ο Απόλλωνας με τρεις και η Ανόρθωση με έναν ποδοσφαιριστή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους 38 ποδοσφαιριστές, ταξινομημένη ανά ομάδα:

ΠΑΦΟΣ FC

Όγκνιεν Μίμοβιτς 3,2

Ντάνι Σίλβα 2,5

Πέπε 2,2

Βλαντ Ντράγκομιρ 2,0

Ιβάν Σούνιτς 1,8

Ζάζα 1,2

Ζοάο Κορέια 1,2

Μίσλαβ Όρσιτς 1,0

Ντέρικ Λουκάσεν 1,0

Λελέ 1,0

Κεν Σέμα 1,0

Άντερσον Σίλβα 1,0

Ντομίνγκος Κίνα 1,0

 

ΑΠΟΕΛ

Πίτερ Ολαγίνκα 3,5

Ντάνιελ Μαντσίνι 2,0

Μαρκίνιος 1,3

Ντιέγκο Ρόσα 1,3

Μαξ Μάγιερ 1,2

Κωνσταντίνος Λαΐφης 1,0

Ντάλσιο 1,0

 

ΑΕΚ

Γιαχάβ Γκουρφίνκελ 1,8

Γκόντσγουιλ Εκπολό 1,0

Ρόμπερτ Μουντραζίγια 1,0

Τζόρτζε Ιβάνοβιτς 1,0

Ένζο Καμπρέρα 1,0

 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Μουαμέρ Τάνκοβιτς 1,5

Κάρελ Άιτινγκ 1,4

Ματέο Μάριτς 1,3

Ράιαν Μαέ 1,2

Γουίλι Σεμέδο 1,0

 

ΑΡΗΣ

Κόνορ Γκόλντσον 2,2

Γκέντεον Καλούλου 1,6

Γρηγόρης Κάστανος 1,4

Τζέιντεν Μοντνόρ 1,0

 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Γκαετάν Βέισμπεκ 1,3

Άλι Γιούσεφ 1,2

Μπράντον Τόμας 1,0

 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στέφανο Σένσι 1,2

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λεβερκούζεν είχε προσπαθήσει να πάρει τον Μίλερ αλλά ο Φαν Χάαλ γέλαγε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκασμένος ο Αταμάν, έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά το μεγάλο κάζο του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μην δει μπροστά του ΑΠΟΕΛ, αμέσως να σκοράρει!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην Τεχνική Κατάβαση ο Κουγιουμτζιάν – Νέα Ολυμπιακή πρόκληση στο Milano–Cortina 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το Ντουμπάι

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Διέλυσε τους νόμους της φυσικής ο Χουλκ με φοβερή εκτέλεση φάουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Πάφος 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους: Γουλβς, Φούλαμ και Σάντερλαντ στους «16» του FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φερέιρα: «Αξίζαμε τη νίκη επι του ΑΠΟΕΛ - Έπρεπε να επαναφέρουμε το μυαλό μας»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Μια καταστροφή - Επηρεάζουν όσα ακούγονται, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κολοσσός τέζαρε τον Παναθηναϊκό στην έκπληξη της δεκαετίας στο ελληνικό μπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη του Εθνικού επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρεις σερί ήττες μετά από 4,5 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ματσάρα στο Δασάκι και νέα μαχαιριά στον ΑΠΟΕΛ από τον Εθνικό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρέ αλλαγών στην ενδεκάδα της Πάφου στο «Alphamega»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη