Οι επτά νέοι «εκατομμυριούχοι» του Ιανουαρίου!

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη λίστα των ποδοσφαιριστών του κυπριακού πρωταθλήματος με εκτιμώμενη αξία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Transfermarkt.

Για πρώτη φορά φέτος ο Όγκνιεν Μίμοβιτς της Πάφου χάνει την πρωτιά, με τη θέση του να καταλαμβάνει ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Πίτερ Ολαγίνκα, με εκτιμώμενη αξία 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί ο Σέρβος δεξιός αμυντικός της Πάφου με 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στη λίστα των 38 ποδοσφαιριστών περιλαμβάνονται, εκτός από τον Ολαγίνκα, ακόμη έξι παίκτες που εντάχθηκαν στις ομάδες τους κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Πρόκειται για τους Ντάνιελ Μαντσίνι, Ντάνι Σίλβα, Λελέ, Γρηγόρη Κάστανο, Γιαχάβ Γκουρφίνκελ και Ρόμπερτ Μουντραζίγια.

Η Πάφος FC συνεχίζει να προηγείται στη σχετική λίστα με τους ποδοσφαιριστές με αξία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα αριθμεί 13 ποδοσφαιριστές, ενώ ακολουθούν ο ΑΠΟΕΛ με επτά, η ΑΕΚ και η Ομόνοια με πέντε έκαστη, ο Άρης με τέσσερις, ο Απόλλωνας με τρεις και η Ανόρθωση με έναν ποδοσφαιριστή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους 38 ποδοσφαιριστές, ταξινομημένη ανά ομάδα:

ΠΑΦΟΣ FC

Όγκνιεν Μίμοβιτς 3,2

Ντάνι Σίλβα 2,5

Πέπε 2,2

Βλαντ Ντράγκομιρ 2,0

Ιβάν Σούνιτς 1,8

Ζάζα 1,2

Ζοάο Κορέια 1,2

Μίσλαβ Όρσιτς 1,0

Ντέρικ Λουκάσεν 1,0

Λελέ 1,0

Κεν Σέμα 1,0

Άντερσον Σίλβα 1,0

Ντομίνγκος Κίνα 1,0

ΑΠΟΕΛ

Πίτερ Ολαγίνκα 3,5

Ντάνιελ Μαντσίνι 2,0

Μαρκίνιος 1,3

Ντιέγκο Ρόσα 1,3

Μαξ Μάγιερ 1,2

Κωνσταντίνος Λαΐφης 1,0

Ντάλσιο 1,0

ΑΕΚ

Γιαχάβ Γκουρφίνκελ 1,8

Γκόντσγουιλ Εκπολό 1,0

Ρόμπερτ Μουντραζίγια 1,0

Τζόρτζε Ιβάνοβιτς 1,0

Ένζο Καμπρέρα 1,0

ΟΜΟΝΟΙΑ

Μουαμέρ Τάνκοβιτς 1,5

Κάρελ Άιτινγκ 1,4

Ματέο Μάριτς 1,3

Ράιαν Μαέ 1,2

Γουίλι Σεμέδο 1,0

ΑΡΗΣ

Κόνορ Γκόλντσον 2,2

Γκέντεον Καλούλου 1,6

Γρηγόρης Κάστανος 1,4

Τζέιντεν Μοντνόρ 1,0

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Γκαετάν Βέισμπεκ 1,3

Άλι Γιούσεφ 1,2

Μπράντον Τόμας 1,0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στέφανο Σένσι 1,2