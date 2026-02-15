ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και... ατού κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Με ανεβασμένη την ψυχολογία και με την δύναμη της έδρας ο Εθνικός φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ στο Δασάκι με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Η ομάδα της Άχνας που προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες επί της Πάφου με 2-1 στο Δασάκι και της Ένωσης στο Τάσος Μάρκου με 0-2, είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Με 20 βαθμούς και στην προτελευταία θέση θέλει νίκη και επί του ΑΠΟΕΛ για να πάρει και άλλες ανάσες.

Εδώ στηρίζει ο Φερέιρα

Ο Εθνικός έχει πολύ καλή ψυχολογία αλλά και πολύ καλή αυτοπεποίθηση. Η πίστη για βαθμολογική ανάκαμψη επέστρεψε για τα καλά στον Εθνικό. Πάνω σε αυτά αλλά και στην δύναμη της έδρας ο προπονητής Ρουί Φερέιρα στηρίζει πολλά για να κτυπήσει τον ΑΠΟΕΛ.

Συνταγή Πάφου

Ο Ρουί Φερέιρα κατασκόπευσε τον ΑΠΟΕΛ σε δύο παιχνίδια τις τελευταίες ημέρες και γνωρίζει πως θα τον αντιμετωπίσει. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα ακολουθήσει την συνταγή που κέρδισε την Πάφο μέσα στο Δασάκι και θα παίξει με δύναμη και πάθος. Με οργανωμένη την μεσοαμυντική του γραμμή και να κτυπήσει τον ΑΠΟΕΛ με αντεπιθέσεις.

Αντερέγκεν και Γιούσης

Μεγάλα ατού για τον Εθνικό θα είναι και σήμερα οι Αντερέγκεν και Γιούσης που είναι σε φόρμα. Ο Αντερέγκεν σκόραρε με την Ένωση είναι ο πρώτος σκόρερ και έφθασε στα 9 γκολ, ενώ ο Γιούσης πέτυχε και τα δύο γκολ στην μεγάλη νίκη επί της Πάφου.

Με αλλαγές στην ενδεκάδα

Μπορεί να κέρδισε την Ένωση την προηγούμενη αγωνιστική αλλά αυτή την φορά δεν θα ισχύσει το ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο Φερέιρα θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα θα είναι οι Λομοτέι και Μασάδο. Εκτός πλάνων του Φερέιρα είναι οι τιμωρημένοι με κάρτες Γκονζάλες και Φελίπε που είναι σημαντικές απουσίες.

Έδειξε ο Καμάτσo

Το τελευταίο απόκτημα ο Ραφαέλ Καμάτσο αγωνίστηκε ως αλλαγή με την Ένωση και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα του Εθνικού.  Ο Πορτογάλος επιθετικός που έπαιξε και στην Λίβερπουλ έδειξε καλά στοιχεία θα πάρει χρόνο και στο σημερινό παιχνίδι.

