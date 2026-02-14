Εικοσάρης ο Σεμέδο!

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου ο Γουίλι Σεμέδο συνέχισε την ερωτική του σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο άσος της Ομόνοιας άνοιξε το σκορ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ένωση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι έπειτα από ανατροπή του Παναγιώτου από τον Οκέκε.

Αυτό ήταν το 15ο του γκολ του Σεμέδο στο φετινό πρωτάθλημα (με το οποίο ξεπέρασε, ίσως προσωρινά, τον Μαέ) ενώ ο Αφρικανός... εικοσάρισε σε ό,τι αφορά στα γκολ του σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς πέτυχε άλλα πέντε γκολ στην Ευρώπη.