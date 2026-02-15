Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα... έψαλλαν στους παίκτες

Ακόμη ένα «στραβοπάτημα» έκανε ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά, καθώς παρότι έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 42’, έμεινε στο 0-0 στην έδρα του ηρωικού Λεβαδειακού λίγες μέρες πριν το ματς με τη Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στο πλευρό τους στη Βοιωτία περίπου 2.500 οπαδούς, οι οποίοι μετά την αναμέτρηση τα... έψαλλαν στους παίκτες για τη νέα απώλεια βαθμών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη συνεχιζόμενη το τελευταίο διάστημα κακή εικόνα της ομάδας.

Από την πλευρά τους, οι παίκτες απολογήθηκαν στον κόσμο, ο οποίος πάντως στη συνέχεια τους χειροκρότησε, θέλοντας να τους εμψυχώσει ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

