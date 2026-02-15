Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η αγωνιστική ήταν γεμάτη... αγάπη για την Ομόνοια.

Κάνοντας το καθήκον της και κερδίζοντας την ομάδα που βρίσκεται στον πυθμένα της βαθμολογίας, την Ένωση, κατάφερε όχι απλά να διατηρηθεί γερά στην κορυφή, αλλά και σε συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της.

Πλέον, οι πράσινοι απέχουν οκτώ βαθμούς από τη δεύτερη θέση, μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον τρίτο Απόλλωνα, ο οποίος είναι εννέα βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Ναι μεν υπάρχει ακόμη μπόλικος δρόμος για την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν, όμως η αλήθεια είναι ότι η διαδρομή για την ]Ομόνοια, ώστε να σηκώσει τον φετινό τίτλο, φαίνεται φουλ στρωμένη με ροδοπέταλα...