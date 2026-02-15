Σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
ΡΙΚ 2 & ΡΙΚ HD
14:45 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
19:45 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.
19:00 ΑΕΛ - Πάφος FC
Cytavision 2
16:00 Εθνικός Άχνας - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 3
14:00 Μπέρμιγχαμ - Λιντς
18:30 Άρσεναλ - Γουίκαν
22:30 Σπόρτινγκ - Φαμαλικάο
Cytavision 4
13:30 Ουντινέζε - Σασουόλο
16:00 Κρεμονέζε - Τζένοα
19:00 Τορίνο - Μπολόνια
21:45 Νάπολι - Ρόμα
Cytavision 5
16:30 Tένις: ATP 500 – Rotterdam
21:00 Τένις: ATP 250 - Argentina Open
Cytavision 6
16:00 Όξφορντ - Σάντερλαντ
21:00 Tένις: ATP 500 – Dallas
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
21:00 Παναθηναϊκός - Λάρισα
00:00 NBA All Star Game
Cytavision 8
17:15 Βαγιεκάνο - Ατλέτικο
22:00 Μαγιόρκα - Μπέτις
Cablenet Sports 1
15:00 Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ
18:15 Λοριάν - Ανζέ
Cablenet Sports 2
13:15 Φέγενορντ - Γκο Αχέντ Ινγκλς
16:00 Χάβρη - Τουλούζ
18:15 Μετζ - Οσέρ
21:45 Λιόν - Νις
Cablenet Sports 3
20:00 Μπάσκετ: Μάλαγα - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports Prime
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Novasports 3
14:30 Χόλστεϊλ Κιέλ - Σάλκε
18:30 Λειψία - Βόλφσμπουργκ
Novasports Start
16:30 Άουγκσμπουργκ - Χάιντενχαϊμ