Η αναγκαιότητα εν μέσω τρικυμίας και το «βουνό»

Εν μέσω διοικητικής αναταραχής και του τι μέλλει γενέσθαι εξωαγωνιστικά στον ΑΠΟΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι πάνε σήμερα (16:00) για να τεθούν αντιμέτωποι με τον Εθνικό.

Mετά από δυο διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, από Πάφο FC και ΑΕΚ, η ομάδα της Λευκωσίας έχουν οπισθοχωρήσει στον βαθμολογικό πίνακα και γι’ αυτό χρειάζονται άμεσα να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Άλλωστε, μετά τον αγώνα με την ομάδα της Άχνας, ο ΑΠΟΕΛ θα έχει να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, απέναντι κυρίως σε ομάδες με υψηλές βλέψεις, όπως είναι η Ομόνοια, η ΑΕΛ και ο Άρης, ενώ στο άλλο ματς θα παίξει με την Ανόρθωση, ομάδα που παραδοσιακά υπάρχει κόντρα για το θετικό αποτέλεσμα.