ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανηγυρίζεται σαν νίκη...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πανηγυρίζεται σαν νίκη...

Ο ΑΠΟΕΛ έφθασε σε μία κατάσταση που πλέον κάθε κίνηση αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Για αυτό και κάθε τοποθέτηση από πλευράς των διοικούντων δεν γίνεται πλέον πιστευτή.

Οι οπαδοί των γαλαζοκιτρίνων βλέπουν την ομάδα, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια... δεν είχε αντίπαλο εντός συνόρων και διέπρεπε στην Ευρώπη, να έχει φθάσει στο σημείο να πελαγοδρομεί αγωνιστικά και οικονομικά να βρίσκεται σε σημείο καταστροφής.

Γι' αυτό είναι σχεδόν καθολική η διαπίστωση ότι η διοίκηση του Πρόδρομου Πετρίδη έκανε τον κύκλο της και δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι άλλο στην ομάδα. Αν δει κάποιος τα σχόλια που ακολούθησαν την είδηση ότι την ερχόμενη Τρίτη (17/02) αναμένεται να υπάρξει αποχώρηση του επί 13 χρόνια διοικητικού ηγέτη των γαλαζοκιτρίνων, θα διαπιστώσει του λόγου το αληθές.

Η αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη πανηγυρίζεται σαν νίκη...

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι επτά νέοι «εκατομμυριούχοι» του Ιανουαρίου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και... ατού κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα... έψαλλαν στους παίκτες

Ελλάδα

|

Category image

Πανηγυρίζεται σαν νίκη...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02)

TV

|

Category image

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Ελλάδα

|

Category image

Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη