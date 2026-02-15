Ο ΑΠΟΕΛ έφθασε σε μία κατάσταση που πλέον κάθε κίνηση αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Για αυτό και κάθε τοποθέτηση από πλευράς των διοικούντων δεν γίνεται πλέον πιστευτή.

Οι οπαδοί των γαλαζοκιτρίνων βλέπουν την ομάδα, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια... δεν είχε αντίπαλο εντός συνόρων και διέπρεπε στην Ευρώπη, να έχει φθάσει στο σημείο να πελαγοδρομεί αγωνιστικά και οικονομικά να βρίσκεται σε σημείο καταστροφής.

Γι' αυτό είναι σχεδόν καθολική η διαπίστωση ότι η διοίκηση του Πρόδρομου Πετρίδη έκανε τον κύκλο της και δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι άλλο στην ομάδα. Αν δει κάποιος τα σχόλια που ακολούθησαν την είδηση ότι την ερχόμενη Τρίτη (17/02) αναμένεται να υπάρξει αποχώρηση του επί 13 χρόνια διοικητικού ηγέτη των γαλαζοκιτρίνων, θα διαπιστώσει του λόγου το αληθές.

Η αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη πανηγυρίζεται σαν νίκη...