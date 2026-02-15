ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχασε τον δρόμο το 2026, γι' αυτό δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Έχασε τον δρόμο το 2026, γι' αυτό δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα

Να μπει σε νέα τροχιά θα επιδιώξει η Πάφος FC απέναντι στην ΑΕΛ

Έχοντας βρεθεί στο -11 από την κορυφή, στην Πάφος FC, βλέπουν ρεαλιστικά πως ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, έχει απομακρυνθεί αρκετά. Υπάρχουν παιχνίδια, όμως η εικόνα της είναι αυτή που έχει φέρει τον μεγαλύτερο προβληματισμό.

Και στο ντέρμπι με την ΑΕΛ απόψε το βράδι (19:00) , δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέραν από το διπλό για να μη θέσει εν αμφιβόλω και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Πάντως έχει ξεχάσει τι είναι... απόδραση η Πάφος μέσα στο 2026 όσον αφορά το πρωτάθλημα. Μετρά τρεις ήττες. Η πρώτη ήταν από τον Απόλλωνα (2-1), η άλλη από τον Ολυμπιακό (2-0) και η πιο πρόσφατη από τον Εθνικό (2-1).

Από το πλάνο του Θελάδες θα απουσιάζει ο Κίνα λόγω καρτών ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει ρίσκο με τη χρησιμοποίηση των Κορέια και Γκολντάρ. Ειδικά η απουσία του Πορτογάλου ακραίου επιθετικού, επηρέασε όλη τη λειτουργία της ομάδας. O Iσπανός τεχνικός ο οποίος νιώθει έντονη πλέον την πίεση, αφού μετρά τέσσερις ήττες σε έξι παιχνίδια, αναμένεται πως θα προβεί σε αρκετές διαφοροποιήσεις. Μία από αυτές αναμένεται πως θα είναι ο Ζάζα.

Διαβαστε ακομη