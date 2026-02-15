Έχασε τον δρόμο το 2026, γι' αυτό δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα

Έχοντας βρεθεί στο -11 από την κορυφή, στην Πάφος FC, βλέπουν ρεαλιστικά πως ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, έχει απομακρυνθεί αρκετά. Υπάρχουν παιχνίδια, όμως η εικόνα της είναι αυτή που έχει φέρει τον μεγαλύτερο προβληματισμό.

Και στο ντέρμπι με την ΑΕΛ απόψε το βράδι (19:00) , δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέραν από το διπλό για να μη θέσει εν αμφιβόλω και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Πάντως έχει ξεχάσει τι είναι... απόδραση η Πάφος μέσα στο 2026 όσον αφορά το πρωτάθλημα. Μετρά τρεις ήττες. Η πρώτη ήταν από τον Απόλλωνα (2-1), η άλλη από τον Ολυμπιακό (2-0) και η πιο πρόσφατη από τον Εθνικό (2-1).

Από το πλάνο του Θελάδες θα απουσιάζει ο Κίνα λόγω καρτών ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει ρίσκο με τη χρησιμοποίηση των Κορέια και Γκολντάρ. Ειδικά η απουσία του Πορτογάλου ακραίου επιθετικού, επηρέασε όλη τη λειτουργία της ομάδας. O Iσπανός τεχνικός ο οποίος νιώθει έντονη πλέον την πίεση, αφού μετρά τέσσερις ήττες σε έξι παιχνίδια, αναμένεται πως θα προβεί σε αρκετές διαφοροποιήσεις. Μία από αυτές αναμένεται πως θα είναι ο Ζάζα.