Να διώξει την… ανησυχία

Η ΑΕΛ έκανε υπερπροσπάθεια με την Ομόνοια και με την απόδραση που πέτυχε στο ΓΣΠ, βρίσκεται στην τετράδα του κυπέλλου Coca-Cola. Λίγες μέρες μετά όμως, δέχθηκε ένα χαστούκι από την Ε.Ν. Ύψωνα και η είσοδος στην εξάδα, έγινε πολύ δύσκολη. Κυρίως όμως προβλημάτισε με την εμφάνισή της.

Σήμερα υποδέχεται (19:00) την Πάφος FC και είναι μία καλή ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις κόντρα σε μία ομάδα που ίσως βρει στα ημιτελικά ή και στον τελικό. Με νίκη μέσα στο «σπίτι» της, από τη μία θα κρατήσει παράθυρο… ελπίδας για την εξάδα ενώ με καλή παρουσία, θα διώξει την ανησυχία που «γεννήθηκε» στην αναμέτρηση της Δευτέρας.

Ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς δεν θέλει με τίποτα να δει 11 παίκτες χωρίς νεύρο και ενέργεια αλλά παίκτες με πείσμα και αυταπάρνηση. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και είναι δεδομένο πως η τεχνική ηγεσία θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα.