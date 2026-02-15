Koίτα να δεις πού θα μιλάμε γι' άλλα

Πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, ο Απόλλωνας συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις ομάδες που θα έμεναν νωρίς χωρίς στόχους.

Αμ δε... Οι γαλάζιοι με την έλευση του Ερνάν Λοσάδα έβαλαν το τρένο στις γραμμές κι εκ τότε δεν σταματάει με τίποτα!

Η όγδοη σερί νίκη, απέναντι σε μία διεκδικήτρια του τίτλου και μάλιστα στην έδρα της, έκανε σαφές ότι η ομάδα της Λεμεσού έχει βλέψεις μόνο για τα πιο ψηλά δώματα.

Πλέον έχει μειώσει τη διαφορά στον έναν βαθμό με την ΑΕΚ, ενώ αν συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό, νοουμένου ότι έχει να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Ομόνοια πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου (σ.σ. έχουν διαφορά εννέα βαθμών), ίσως να μιλάμε και γι’ άλλα πράγματα καλύτερα ενόψει των πλέι οφ.

Αυτά ο χρόνος θα τα δείξει... Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Απόλλωνας από ένας κομπάρσος στα μέσα σχεδόν της χρονιάς, μετατράπηκε από τον Ερνάν Λοσάδα σε μία φοβερά ανταγωνιστική ομάδα που σκορπάει σεβασμό και αυτοπεποίθηση σε κάθε πέρασμά της.