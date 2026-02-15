Φοβερό ματς!

Μπορεί να μην είναι το ματς που θα συγκεντρώσει πολλά βλέμματα, μιας και δεν αφορά τα πάνω διαζώματα, όμως η σημερινή (15:00) αναμέτρηση στο ΓΣΠ, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνοια Αραδίππου, έχει το δικό της μεγάλο ενδιαφέρον.

Αμφότερες έχουν συλλέξει αρκετά θετικά σχόλια στην πορεία της φετινής σεζόν και πολλοί τις θέτουν εκτός των θέσεων που θα κινδυνέψουν για παραμονή στην Α’ κατηγορία.

Πάντως, η νικήτρια του αγώνα αυτού θα κάνει σημαντικό βήμα προς εκπλήρωση αυτού του στόχου. Αυτή τη στιγμή η Ομόνοια Αραδίππου είναι όγδοη με 24 βαθμούς και ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 23 βαθμούς.

Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 1-0 εκτός έδρας, ενώ συναντήθηκαν και στο κύπελλο με την πρόκριση στα προημιτελικά να κρίνεται στην παράταση υπέρ της Ομόνοιας Αρ. με 4-3 (κ.δ. 2-2).