Τεράστια πίεση...

Μετά το τέλος του αγώνα κυπέλλου με την ΕΝΠ, μεγάλη μερίδα φίλων των γαλαζοκιτρίνων συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο εκφράζοντας με συνθήματα την δυσαρέσκεια τους, για τις ενέργειες της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη.

Οι ΑΠΟΕΛίστες ζητούν παραίτηση, την ώρα που πρώην παράγοντες με δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις τους, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το ποιο θα είναι το μέλλον της ομάδας.

Πρώην παράγοντας ΑΠΟΕΛ: «Είναι καθυστερημένες αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου, είμαστε σε μια σκοτεινή κατάσταση»

Ποταμίτης: «Δεν βρισκόμαστε στο παρά πέντε αλλά στο συν πέντε, εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού την τελευταία δεκαετία»

Πλέον, η πίεση που ασκείται στον Πρόδρμο Πετρίδη είναι τεράστια και η αγωνία χτυπά κόκκινο.

Οι ΑΠΟΕΛίστες περιμένουν μία επίσημη αντίδραση από την εταιρεία ενώ κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για σκέψεις ακόμα και για παραίτηση.