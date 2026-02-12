ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστια πίεση...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τεράστια πίεση...

Για δεύτερο σερί παιχνίδι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αντιδρά έντονα κατά της διοίκησης Πετρίδη

Μετά το τέλος του αγώνα κυπέλλου με την ΕΝΠ, μεγάλη μερίδα φίλων των γαλαζοκιτρίνων συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο εκφράζοντας με συνθήματα την δυσαρέσκεια τους, για τις ενέργειες της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη. 

Οι ΑΠΟΕΛίστες ζητούν παραίτηση, την ώρα που πρώην παράγοντες με δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις τους, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το ποιο θα είναι το μέλλον της ομάδας. 

Πρώην παράγοντας ΑΠΟΕΛ: «Είναι καθυστερημένες αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου, είμαστε σε μια σκοτεινή κατάσταση»

Ποταμίτης: «Δεν βρισκόμαστε στο παρά πέντε αλλά στο συν πέντε, εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού την τελευταία δεκαετία»

Πλέον, η πίεση που ασκείται στον Πρόδρμο Πετρίδη είναι τεράστια και η αγωνία χτυπά κόκκινο. 

Οι ΑΠΟΕΛίστες περιμένουν μία επίσημη αντίδραση από την εταιρεία ενώ κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για σκέψεις ακόμα και για παραίτηση. 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά «σκόνταψε» η Άρσεναλ και... χάρηκε η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

EUROLEAGUE

|

Category image

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

AUTO MOTO

|

Category image

Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη