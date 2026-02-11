ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποταμίτης: «Δεν βρισκόμαστε στο παρά πέντε αλλά στο συν πέντε, εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού την τελευταία δεκαετία»

Ανάρτηση από τον πρώην πρόεδρο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ

Ο Χριστόφορος Ποταμίτης έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας της Λευκωσίας. 

Ο Ποταμίτης σημειώνει μεταξύ άλλων πως προσπάθεια εξεύρεσης πόρων έπρεπε να γίνεται μόνο από το ΑΠΟΕΛ και κανένα άλλο. 

Αναλυτικά όσα έγραψε στη σελίδα του: 

Η όλη συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με το ΑΠΟΕΛ γίνεται σε 100% λάθος βάση. Η απαίτηση για παραίτηση της διοίκησης της εταιρείας που διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ανούσια και δεν προσφέρει κάτι στο ΑΠΟΕΛ.

Η ΜΟΝΗ λύση η οποία ήδη καθυστέρησε κάποια χρόνια είναι η διακοπή της συμφωνίας από μέρους του ΑΠΟΕΛ, αφού παραβιάστηκαν σχεδόν όλοι οι όροι διαχείρισης(κακώς ανανεώθηκε πριν 4 χρόνια) και η επαναφορά του τμήματος κάτω από τον έλεγχο του ΑΠΟΕΛ (για όσους δεν κατάλαβαν αυτό είναι ΜΟΝΟ το σωματείο).

Η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων (επενδυτών κτλ.) έπρεπε να γίνεται μόνο από το ΑΠΟΕΛ και κανένα άλλο…

Παράλληλα με την προσπάθεια αναδιοργάνωσης και διασφάλισης τους μέλλοντος του ποδοσφαιρικού τμήματος το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να κινηθεί νομικά και εναντίον της συγκεκριμένης εταιρείας διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος και των διευθυντών της απαιτώντας αποζημιώσεις τόσο για τα χρέη που δημιούργησαν όσο και για την γενικότερη ζημιά στην εικόνα του συλλόγου.

Δυστυχώς δεν βρισκόμαστε στο πάρα πέντε αλλά στο συν πέντε και υπόλογοι είναι όσοι είχαν άμεση σχέση με την εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος την τελευταία δεκαετία αλλά και ηθικοί αυτουργοί όλοι όσοι εν γνώση τους με την ανοχή τους επέτρεπαν την συνέχιση αυτής της καταστροφικής για τον σύλλογο λειτουργίας.

 

