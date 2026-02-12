Πρώην παράγοντας ΑΠΟΕΛ: «Είναι καθυστερημένες αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου, είμαστε σε μια σκοτεινή κατάσταση»

Ο πρώην παράγοντας των γαλαζοκιτρίνων αναφέρθηκε στις κρίσιμες στιγμές τις οποίες διανύει η εταιρεία μετά και το νέο ξέσπασμα του κόσμο κατά της διοίκησης Πετρίδη έπειτα από το τέλος του αγώνα κυπέλλου με την ΕΝΠ.

Διαβάστε όσα είπε στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» και την Στέλλα Σωκράτους:

Για την κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ: «Μένουν λιγότεροι από εννιά μήνες για την ημερομηνία των 100 χρόνων και αντί να προγραμματίζουμε τις εκδηλώσεις, είμαστε σε μια σκοτεινή κατάσταση. Κανένας δεν ξέρει τι ισχύει, εάν υπάρχει ενδιαφέρον. Από το καλοκαίρι μας λένε για Βραζιλιάνους. Δεν έχει γίνει τίποτα και ο κόσμος περιμένει».

Για το έγγραφο που έφτασε στο σωματείο: «Δεν γνωρίζω, αλλά δεν αμφισβητώ τα όσα είπε ο Κρις. Δεν με εκπλήττει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι. Υπάρχει μια αυταπάτη ότι θα πάρουμε το κύπελλο. Όμως πρέπει να δούμε μακριά. Ποιος θα δώσει αυτά τα ποσά για να σωθεί η εταιρεία».

Για τις αντιδράσεις του κόσμου: «Είναι καθυστερημένες αυτές οι αντιδράσεις. Έπρεπε να γίνουν στα 23-24, τώρα είναι στα 50 εκατομμύρια. Όταν ο Πρόεδρος έλεγε ότι θα παραδώσει το ΑΠΟΕΛ όπως το ανέλαβε. Έπρεπε να γίνει νέα εταιρεία όταν τα εκατομμύρια ήταν πολύ πιο λίγα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο αν ένας... ερωτευτεί την Κύπρο και έρθει να βάλει τα εκατομμύρια του στο ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να φτιαχτούν προϋπολογισμοί πολύ πιο κάτω για να ανταποκριθεί η ομάδα. Το 2011-12 ήρθε ο Πρόδρομος και μας έκανε παρατήρηση επειδή από 6,5 ο προϋπολογισμός πήγε στα 8».

Για το Σωματείο: «Μπορεί να πάει η ομάδα στο Σωματείο, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ σίγουρα δεν θα αφήσει την ομάδα έτσι θα βοηθήσει. Ο κόσμος να κάνει υπομονή, να πάει μέχρι το τέλος της δεκαετίας με χαμηλό μπάτζετ και δικά του ταλέντα και να παίζει με αυτούς το ΑΠΟΕΛ. Ο Γεωργίου, ο Βρόντης, δικά του παιδιά».

Αν υπάρχει λύση: «Είναι τέτοιο το κλίμα που η αποχώρηση είναι η λύση, εκτός αν κερδίσουμε το ΛΟΤΤΟ. Εμείς παίζαμε με την Ρεάλ και την Κυριακή μας έλεγαν ανίκανη διοίκηση, δεν θέλαμε να διχάσουμε τον κόσμο. Τώρα δεν πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει;».

Αν μπορεί να κάνει κάτι η εταιρεία χωρίς την έγκριση του Σωματέιου: «Όχι, το σωματείο μπορεί να παρέμβει αν τα οικονομικά έχουν διολισθήσει. Είναι επιτακτική ανάγκη οι συνελεύσεις».