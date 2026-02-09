ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γρηγόρης Κάστανος: Πρώτη φορά...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γρηγόρης Κάστανος: Πρώτη φορά...

Πρώτη εμφάνιση στο κυπριακό πρωτάθλημα για τον Γρηγόρη Κάστανο.

Είχαμε τη χαρά να τον δούμε πολλές φορές με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί σε αγώνα του κυπριακού πρωταθλήματος σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας!

Ο λόγος για τον Γρηγόρη Κάστανο, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και της Ανόρθωσης.

Ο 28χρονος επιτελικός χαφ μετά από μια πολύ καλή καριέρα στο εξωτερικό, θα αγωνιστεί για ένα εξάμηνο στον Άρη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 το Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Άρης - Ανόρθωση (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σεμέδο... ανάγκασε και την UEFA να ασχοληθεί μαζί του!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γρηγόρης Κάστανος: Πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σεμέδο, ποιος άλλος;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εύκολα στον 2ο γύρο του Qatar Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Οι έντεκα του Ράτζκοφ με Ανόρθωση - Πρώτη για Κάστανο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η πρώτη ενδεκάδα του Καμορανέζι- Ντεμπούτο για Λόπες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μίνι έκπληξη από Μαρτίνς - Η ενδεκάδα της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Χρυσές βολές για Ποντίκη στο Κατάρ, στο βάθρο ο Κοντόπουλος, έλαμψε και η Ανδρέου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κάθε κόρνερ και γκολ: Η Ίντερ το έχει πάει σε… άλλο επίπεδο όταν γεμίζει από τη γωνία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Παραιτήθηκε για να συμμετάσχει στις εκλογές ο Λαπόρτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποτυχία που έγινε συνήθεια και... ο ΑΠΟΕΛ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Yδατοσφαίριση: Η Λάρνακα στο ρετιρέ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εικοσιτετράωρη προθεσμία ν' απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη