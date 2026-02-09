Γρηγόρης Κάστανος: Πρώτη φορά...

Είχαμε τη χαρά να τον δούμε πολλές φορές με τα χρώματα της Εθνικής Κύπρου, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί σε αγώνα του κυπριακού πρωταθλήματος σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας!

Ο λόγος για τον Γρηγόρη Κάστανο, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και της Ανόρθωσης.

Ο 28χρονος επιτελικός χαφ μετά από μια πολύ καλή καριέρα στο εξωτερικό, θα αγωνιστεί για ένα εξάμηνο στον Άρη.