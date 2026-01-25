Η ανατροπή έφερε μείωση για Τιμούρ κόντρα στον Μαρτίνς

Το σημερινό (25/01) παιχνίδι ανάμεσα στην Ανόρθωση και την ΑΕΛ που βρήκε την ομάδα της Αμμοχώστου να κερδίζει με ανατροπή 2-1 το συγκρότημα της Λεμεσού, ήταν το τρίτο στο οποίο τέθηκαν αντιμέτωποι οι Ούγκο Μάρτινς και Τιμούρ Κετσπάγια.

Με τη νίκη ο Γεωργιανός τεχνικός μείωσε κόντρα στον Πορτογάλο, ο οποίος είχε επικρατήσει στα δυο προηγούμενα συναπαντήματά τους.

Τον Σεπτέμβριο (20/09), ως τεχνικός του Εθνικού, ο Μάρτινς είχε επικρατήσει με 2-0, ενώ λίγες ημέρες αργότερα (04/10), όντας στον πάγκο της ΑΕΛ είχε κερδίσει η ομάδα του με 4-1.