Η σημασία της επικοινωνίας

Η συνάντηση του προέδρου του Απόλλωνα, Νίκου Κίρζη, με τον κόσμο της ομάδας είναι μια υπενθύμιση για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι διοικήσεις. Το να ανοίγεις δίαυλο επικοινωνίας με τους φιλάθλους είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι φίλαθλοι είναι οι αιμοδότες των ομάδων και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Είναι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα στα δύσκολα, που αφιερώνουν χρόνο για να βρίσκονται κοντά της, που τη βοηθάνε οικονομικά και ζητούν το αυτονόητο: να ακούγονται. Η ανταλλαγή απόψεων, ακόμη και η σκληρή κριτική, μπορούν να λειτουργήσουν διορθωτικά και ενωτικά. Όταν μια διοίκηση δείχνει διάθεση διαφάνειας και αυτοκριτικής, χτίζει γέφυρες. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, μια διοίκηση να ακούει τις ανησυχίες των φιλάθλων και να τους δίνει την απαραίτητη προσοχή.

