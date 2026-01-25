Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

Υπάρχουν διαιτητές που δείχνουν να έχουν μία ανοδική πορεία. Και ενώ δεν τους είχαμε σε υπόληψη πως μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο τους, το έπραξαν και μπράβο τους. Και αν φωνάζουν κάποιοι για λάθη, το κάνουν για να κρύψουν τις δικές τους αδυναμίες.

Είναι όμως και αυτοί οι διαιτητές που όση στήριξη και αν πήραν, δεν δικαιώνουν αυτούς που τους επιλέγουν. Εμένα το ερώτημά μου είναι γιατί επιμένει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο να τους ορίζει. Αφού τον αφήνουν εκτεθειμένο.

Είναι ικανοί να τινάξουν το πρωτάθλημα ή το κύπελλο στον αέρα και μετά να τρέχουμε. Και το χειρότερο είναι πως θεωρούν ότι είναι και στην ελίτ και διακρίνονται από αλαζονεία.

Χ.Χ.