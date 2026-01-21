Πού κολλάει για την ώρα του Μαντσίνι στον ΑΠΟΕΛ και το πρόβλημα με Οντουμπάντζο της Ομόνοιας

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του ΑΠΟΕΛ με τον Μαντσίνι και σύμφωνα με τον Ελλαδίτη δημοσιογράφο, Αντώνη Τσιράκη, ο οποίος αναφέρεται συχνά σε μεταγραφικά σενάρια που εμπλέκουν κυπριακές ομάδες, υπάρχουν δύο εμπόδια για την ώρα όσον αφορά την υλοποίηση της μεταγραφής.

Όπως υποστηρίζει σε ανάρτησή του, πέραν του οικονομικού είναι και το θέμα της διάρκειας του συμβολαίου: «Έχουν γίνει επαφές και το οικονομικό δεν είναι το μόνο εμπόδιο. Ούτως ή άλλως αυτά που παίρνει ο παίκτης, ξέρει οτι δεν θα τα βρει αλλού, ενώ δεδομένα θα δώσει ο Παναθηναϊκός και αποζημίωση. Υπάρχει σε πρώτη φάση διαφωνία και για τη διάρκεια του συμβολαίου».

Σε ερώτηση αν ο ίδιος βλέπει πιθανότητες να προχωρήσει το θέμα, έγραψε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχει τις επιλογές που θα περίμενε, οπότε ναι. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι από Ελλάδα. Ψάχνει κάτι καλύτερο οικονομικά και ενα συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας».

Ενώ για το τι μπορεί να δώσει ο ποδοσφαιριστής, ανάφερε: «Γρήγορος, πάει στο ένας με έναν, πατάει περιοχή, αλλά δεν έχει καλά τελειώματα. Στον Άρη έκανε άνω-κάτω τις αντίπαλες άμυνες. Στον Παναθηναϊκό δεν του βγήκε. Σταδιακά τον πήρε από κάτω. Πρέπει να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση του».

Στο μεταξύ ρωτήθηκε και για τον Μόουζες Οντουμπάντζο, ο οποίος όπως φαίνεται κλείνει στην Ομόνοια. «Στον Άρη είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Γρήγορος, ανέβαινε πολύ, νορμάλ αμυντικά. Για το επίπεδο της ΑΕΚ δεν ήταν. Δεν έχει ρυθμό και είναι πρόβλημα αυτό, αλλά όταν τον βρει, θα βοηθήσει» ανάφερε.