Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγορεί τους γονείς του για δωροδοκία

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ πήρε δραματικές διαστάσεις, μετά τις εκρηκτικές αναρτήσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ στο Instagram. Ο 26χρονος γιος του Σερ Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ κατηγόρησε δημόσια τους διάσημους γονείς του ότι προσπάθησαν να τον «δωροδοκήσουν», ώστε να υπογράψει παραχώρηση των δικαιωμάτων του επωνύμου του, λίγο πριν από τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ το 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιέσεις ήταν έντονες και επαναλαμβανόμενες, ενώ η άρνησή του να υπογράψει είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η στάση της οικογένειάς του απέναντί του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συμφωνία θα επηρέαζε το μέλλον του ίδιου και της συζύγου του, κάτι που τον οδήγησε στο να αντιδράσει.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον των Μπέκαμ, ωστόσο, αρνούνται τις κατηγορίες περί «δωροδοκίας», επιμένοντας ότι ο σκοπός της συμφωνίας ήταν η προστασία των δικαιωμάτων του Μπρούκλιν, καθώς οι εμπορικές συνεργασίες του διάσημου ζευγαριού δίνουν σε τρίτους δικαιώματα επί του ονόματος «Μπέκαμ».

 

Πηγή: sport-fm.gr

