2-0 η Ομόνοια με… απρόσμενους σκόρερ!

Η Ομόνιοια προηγείται με 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο ημίχρονο με σκόρερ, όχι τους... συνήθεις ύποπτους!

Τα δύο γκολ των πρασίνων προήλθαν από τους Ματέο Μάριτς και Παναγιώτη Ανδρέου, οι οποίοι σκόραραν για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα!

Ιδιαίτερα το γκολ του 19χρονου άσου ήταν εκπληκτικό αφού ευστόχησε από μακρινή απόστση. Όσο για το πρώτο γκολ, ο 27χρονος Βόσνιος μέσος, άγγιξε όσο έπρεπε την μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα.