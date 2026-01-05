Tα βρίσκει σκούρα… ένας πρώην δικό μας, του φωνάζουν «φύγε από εδώ»

Η κρίση στη Βαλένθια βαθαίνει και η υπομονή του κόσμου φαίνεται να έχει εξαντληθεί και σε αυτό το πλαίσιο περνάει δύσκολα ο προπονητής Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε περάσει από την Κύπρο, προπονώντας τη Δόξα.

Το βράδυ του Σαββάτου, η νέα βαριά ήττα με 4-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο άφησε τη Βαλένθια καθηλωμένη στη ζώνη του υποβιβασμού της LaLiga, γεγονός που έφερε νέο κύμα αντιδράσεων

Με την επιστροφή της αποστολής στην πόλη, δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί περίμεναν την ομάδα στο αεροδρόμιο, εκφράζοντας με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά τους.

Συνθήματα τύπου «Κορμπεράν φύγε από εδώ» και «παραιτήσου τώρα» ακούγονταν έντονα.